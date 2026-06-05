Cachuzo se quedó con el título en el Palmar

Con una gran jornada deportiva y la participación de destacados equipos de la región, finalizó con éxito el Torneo Senior Máster de El Palmar, certamen que durante varias semanas reunió a jugadores experimentados y aficionados al fútbol en un ambiente de integración, competencia y sana convivencia.

El equipo Cachuzo se coronó campeón del torneo tras una destacada campaña, obteniendo el título y un premio de 7 millones de pesos. Por su parte, Los Profes alcanzaron el subcampeonato y recibieron 2 millones de pesos como reconocimiento a su desempeño.

El tercer lugar fue para Coralia, conjunto que se llevó un premio de 1 millón de pesos, mientras que el cuarto puesto obtuvo como incentivo la inscripción gratuita, valorada en 700 mil pesos, para la próxima edición del campeonato.

En las distinciones individuales, el reconocimiento a la valla menos vencida fue para Los Profes, que recibieron un premio de 250 mil pesos, gracias a su solidez defensiva durante el desarrollo del certamen.

Los organizadores destacaron el excelente comportamiento de los equipos participantes y el respaldo de la comunidad, factores que contribuyeron al éxito del torneo.

Asimismo, anunciaron que la próxima edición del Torneo Senior Máster de El Palmar está programada para iniciar el próximo 27 de junio, con la expectativa de contar nuevamente con una amplia participación de equipos y aficionados al deporte rey.