Comedores Mundo Nuevo retoman atención con alimentación y salud

Los Comedores Municipales Mundo Nuevo, programa de la Administración Municipal de Tuluá, retomaron su funcionamiento después de un receso de un mes, con el propósito de continuar brindando alimentación a personas en condición de vulnerabilidad del municipio.

Actualmente, el programa beneficia a 150 personas, quienes reciben diariamente un plato de comida. A esta iniciativa se suma un nuevo comedor ubicado en el corregimiento de La Marina, que atiende a 50 beneficiarios.

El servicio funciona en las instalaciones donde anteriormente operaba la Casa de Protección al Menor Mundo Nuevo, en el barrio Bosques de Maracaibo, y busca ofrecer un espacio de alimentación para quienes más lo necesitan.

De acuerdo con la Administración Municipal, el programa se desarrolla con recursos propios de los tulueños, destinados a fortalecer la atención social y garantizar el acceso a una alimentación para población vulnerable.

Con la reapertura, los Comedores Municipales Mundo Nuevo vuelven a convertirse en un punto de apoyo para decenas de personas que encuentran allí no solo un plato de comida, sino también un espacio de atención y acompañamiento.