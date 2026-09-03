El fútbol de los veteranos no da tregua en El Palmar

La “Copa Ever Villegas” entra en una nueva jornada con partidos que prometen emociones, goles y mucha experiencia sobre la cancha

El fútbol recreativo para jugadores veteranos continúa ganando protagonismo y este fin de semana volverá a tener como escenario la cancha del barrio El Palmar, donde la experiencia, la competencia y la pasión por la pelota se combinan en cada jornada.

De acuerdo con la información suministrada, el torneo reúne equipos de la región Centro-Vallecaucana y mantiene una intensa programación que invita a los aficionados a acompañar a los protagonistas de esta particular fiesta futbolera.

La jornada más reciente dejó encuentros cargados de goles. Combo de Buga se impuso 4-0 sobre Metálicos Londoño, mientras Prácticar F.C. superó 4-1 a Huracán F.C.. Por su parte, Sancochó derrotó 3-2 a San Pedro, en uno de los compromisos más disputados.

También se registraron triunfos de Gran Combo Andalucía, que venció 3-2 a Amigos de Castillo, y de Wacky, que derrotó 1-0 a Navicool. En otros resultados, Maderas El Cairo y Club Deportivo Matías igualaron 0-0, al igual que Calzado Waky y Tonilas, que terminaron sin goles.

COMBO DE BUGA, EN LO MÁS ALTO

La tabla suministrada para la Copa Ever Villegas muestra un comienzo muy parejo en la parte alta. Combo de Buga, Prácticar, Gran Combo Andalucía, Sancochó, Amigos de Castillo y Huracán aparecen con tres puntos después de su primera presentación.

Combo de Buga, además, arrancó con una contundente diferencia de gol de +4, gracias a su victoria sobre Metálicos Londoño.

Maderas El Cairo y Matías suman un punto cada uno, producto de su empate, mientras que San Pedro, Trujillo, Calzado Waky, Navicool, Tonilas y Metálicos Londoño aparecen todavía en busca de sus primeros puntos.

LOS GOLEADORES YA APARECEN

La lucha por convertirse en el máximo artillero también comenzó con buen ritmo.

El listado entregado por la organización tiene a Carlos Arango, de Combo de Buga, y Lozada, de Sancochó, como los principales anotadores, con tres goles cada uno.

Con dos anotaciones aparece Armando Mendoza, de Prácticar, quien también se mete desde temprano en la pelea por el título de goleador.

La programación para este fin de semana contempla partidos tanto para el sábado como para el domingo, por lo que la cancha del barrio El Palmar tendrá nuevamente una intensa actividad futbolística.

Sábado 5 de septiembre

A las 2:00 de la tarde, Metálicas Londoño se enfrentará a Trujillo.

Posteriormente, a las 4:00 p. m., Maderas El Cairo jugará frente a Calzado Waky.

Domingo 6 de septiembre

La jornada dominical comenzará a las 8:00 de la mañana con el duelo entre Huracán y Matías.

A las 10:00 a. m., será el turno de Sancocho y Navicool.

Al mediodía, Prácticar se medirá con San Pedro.

A las 2:00 de la tarde, Combo de Buga enfrentará a Toñilas.

El cierre de la jornada está previsto para las 4:00 p. m., cuando Amigos de Castillo se mida ante Gran Combo Andalucía. La programación oficial está incluida en el documento entregado por la organización.

En el Grupo A, Estudiantes marcha primero con 16 puntos, seguido por Canchas El Monumental R.Y.M., con 15, y La Coralia, con 14. Fortaleza ocupa la cuarta posición con 13 unidades.

En el Grupo B, el liderato corresponde a Pesebrera Don Rey, que suma 22 puntos, mientras Los Profes aparece segundo con 17 y UA 21 tercero con 14. Los Amigos de Terranova, Independiente y Fabian y sus Amigos completan los primeros lugares de la clasificación.

Así, el fútbol senior y recreativo sigue encontrando en El Palmar un escenario ideal para mantener activa la competencia y reunir a una generación de futbolistas que, con el paso de los años, ha cambiado la velocidad por la experiencia, pero conserva intacta la pasión por el balón.

El próximo fin de semana, la cita vuelve a ser en El Palmar: fútbol, amigos, goles y mucha historia sobre el terreno de juego.