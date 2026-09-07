El fantasma del apagón vuelve a Colombia por falta de lluvias

Colombia enfrenta una nueva alerta por el bajo nivel de los embalses que abastecen gran parte de la generación eléctrica del país. Según XM, el déficit de lluvias ya representa un volumen de agua equivalente a unos 18 días de consumo de energía.

El panorama preocupa porque la etapa más crítica de El Niño apenas comienza y las reservas hídricas ya se encuentran por debajo de los niveles registrados durante el verano de 2015-2016, cuando Colombia estuvo cerca de enfrentar un apagón.

Las proyecciones indican que varios embalses podrían caer por debajo de sus mínimos históricos y que el nivel agregado del sistema llegaría al 15,7 % entre abril y junio del próximo año.

Para reducir el riesgo, XM calcula que será necesario aumentar la generación térmica a más de 97 GWh diarios, pero actualmente esta producción apenas alcanza los 52,5 GWh.

A esto se suma otro factor de preocupación: el consumo de electricidad continúa en niveles elevados, especialmente durante las horas de mayor demanda, entre las 6:00 p. m. y las 10:00 p. m.

XM recomendó fortalecer las campañas de ahorro y trabajar con hogares, comercios e industrias para reducir el consumo en ese horario. También planteó evaluar las exportaciones de electricidad hacia Ecuador.

El Gobierno activó el estatuto para situaciones de riesgo de desabastecimiento como medida preventiva. La CREG aclaró que esta decisión no significa que actualmente exista un racionamiento programado, pero busca evitar que la situación llegue a ese escenario.