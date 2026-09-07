Asesinado con arma de fuego frente al Parque Fuenmayor en Buga

El homicidio ocurrió hacia las 10:50 de la noche, a las afueras de una vivienda ubicada frente al Parque Fuenmayor.
La víctima fue identificada como Jean Carlos Mejía Valencia, de 21 años de edad, quien, de acuerdo con información preliminar, sería oriundo del municipio de Tuluá y se encontraba departiendo con familiares cuando fue atacado.
Tras lo ocurrido, unidades de la Policía Nacional acordonaron el sector para permitir la realización de los actos urgentes y la recolección de elementos que permitan esclarecer las circunstancias del crimen.
Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables. Se espera un pronunciamiento oficial que permita conocer mayores detalles del caso.
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