Asesinado con arma de fuego frente al Parque Fuenmayor en Buga

Un nuevo hecho de violencia se registró la noche de este domingo 6 de septiembre en el municipio de Buga, donde un joven de 21 años perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego.

El homicidio ocurrió hacia las 10:50 de la noche, a las afueras de una vivienda ubicada frente al Parque Fuenmayor.

La víctima fue identificada como Jean Carlos Mejía Valencia, de 21 años de edad, quien, de acuerdo con información preliminar, sería oriundo del municipio de Tuluá y se encontraba departiendo con familiares cuando fue atacado.

Tras lo ocurrido, unidades de la Policía Nacional acordonaron el sector para permitir la realización de los actos urgentes y la recolección de elementos que permitan esclarecer las circunstancias del crimen.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables. Se espera un pronunciamiento oficial que permita conocer mayores detalles del caso.