Buscan a familiares de hombre gravemente herido en la vía Guacarí-Buga

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la vía que comunica a Guacarí con Buga, en el sector de Zanjón Hondo, donde un motociclista colisionó contra un vehículo tipo furgón.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió graves lesiones y fue trasladado de urgencia al Hospital San José de Buga, donde permanece bajo atención médica.

El herido fue identificado como David Esteban Pascichana Yama, quien, según información preliminar, sería residente de Guacarí.

La motocicleta en la que se movilizaba tiene placas POF 74G.

Se solicita a familiares o personas que lo conozcan comunicarse con el Hospital San José de Buga, debido a que se requiere establecer contacto con sus allegados.

Las circunstancias en las que ocurrió el accidente son materia de investigación.

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