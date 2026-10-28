El Consultorio Jurídico de la Uceva, el mejor del país con enfoque diferencial

La institución recibió la distinción en los Premios Excelencia en la Justicia 2026 por su trabajo para acercar los servicios jurídicos a las poblaciones más vulnerables.

El Consultorio Jurídico de la Unidad Central del Valle del Cauca, Uceva, fue reconocido como el Mejor Consultorio Jurídico del País con Enfoque Diferencial, en la XV edición de los Premios Excelencia en la Justicia 2026, otorgados por la Corporación Excelencia en la Justicia.

La distinción, entregada durante la premiación realizada en Bogotá los días 26 y 27 de octubre, destaca el trabajo de la institución tulueña para facilitar el acceso a la justicia y brindar atención adaptada a las necesidades de las comunidades.

El reconocimiento como el mejor del país en esta categoría está respaldado por un modelo que combina asesoría jurídica, acompañamiento social y formación ciudadana. Sus iniciativas atienden a víctimas del conflicto armado, comunidades indígenas, personas con discapacidad, población migrante, mujeres, campesinos y adultos mayores.

Según el informe institucional de postulación, entre febrero de 2025 y febrero de 2026 el Consultorio atendió 5.200 consultas jurídicas y gestionó 906 procesos judiciales. También reportó 3.613 usuarios caracterizados y cobertura en los 42 municipios del Valle del Cauca.

El balance registra cerca de 780 víctimas del conflicto armado, 600 personas campesinas, más de 420 personas con discapacidad y aproximadamente 320 migrantes o personas con intención migratoria impactadas por sus iniciativas.

Entre las experiencias destacadas se encuentran la Ruta Jurídico-Pedagógica de Atención a Víctimas del Conflicto Armado con Intención Migratoria, el acompañamiento a comunidades indígenas y las estrategias de mediación escolar. Estas últimas han beneficiado a cerca de 910 estudiantes y docentes y permitido certificar a 115 mediadores escolares.

En materia de conciliación, durante 2025 se realizaron 308 audiencias reales y 505 simulacros destinados a fortalecer la formación de los futuros abogados.

El Consultorio también funciona como escenario de aprendizaje para los estudiantes de Derecho, quienes, bajo acompañamiento docente, atienden casos reales y desarrollan competencias en resolución de conflictos, conciliación y defensa de los derechos humanos.