12 esculturas rinden homenaje a las leyendas de la salsa en Cali

Celia Cruz, Jairo Varela y otras leyendas de la salsa vuelven a palpitar en el barrio Obrero de Cali, que a sus 107 años estrena un recorrido patrimonial para preservar su identidad musical y renovar sus espacios públicos.

La intervención, impulsada por la Alcaldía de Cali, comprende seis cuadras con 51 murales y 12 esculturas que rinden homenaje a figuras como Celia Cruz, Joe Arroyo, Roberto Roena, Jairo Varela y Wilson Manyoma, entre otros artistas.

El proyecto incluyó la renovación de vías y andenes, modernización de redes de servicios públicos y mejoramiento de más de 80 fachadas. Además, cuenta con una galería de 3.250 metros cuadrados de murales y esculturas elaboradas por la artista Roxana Lombana.

La iniciativa busca fortalecer el patrimonio cultural, dinamizar la economía local y convertir al barrio Obrero en un destino de turismo cultural para caleños y visitantes.

La transformación contó con la participación de la comunidad y una alianza entre las fundaciones Santo Domingo y Pintuco, que acompañaron el proceso de recuperación del sector.