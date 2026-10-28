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Secretaria de Salud del Valle renuncia al cargo para aspirar a la Gobernación

La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, presentó su renuncia al cargo de manera imprevista, dejando una de las posiciones más importantes del gabinete departamental.

Lesmes estuvo al frente de la gestión sanitaria durante el primer mandato de Dilian Francisca Toro, la administración de Clara Luz Roldán y los primeros dos años y medio del actual periodo de Toro.

Su salida marca el fin de una prolongada trayectoria en el sector público regional, en la que se consolidó como una de las funcionarias con mayor permanencia en la Secretaría de Salud del departamento.

Hasta el momento, no se han informado oficialmente las razones de su renuncia ni quién asumirá el cargo.

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