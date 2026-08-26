El Congreso definió quiénes integrarán el nuevo Consejo Nacional Electoral

El Congreso de la República eligió a los nueve nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de una votación que se extendió hasta altas horas de la noche del 25 de agosto y que estuvo marcada por la puja entre las diferentes fuerzas políticas.

Los elegidos quedaron distribuidos así:

Nubia Estela Martínez – Centro Democrático.

– Centro Democrático. Silvio Carrasquilla – Partido Liberal.

– Partido Liberal. Juan Carlos Wills – Partido Conservador.

– Partido Conservador. Juan Felipe Lemos – Partido de la U.

– Partido de la U. José Parra – Salvación Nacional.

– Salvación Nacional. Plinio Alarcón – Mira.

– Mira. Cielo Rusinque – Pacto Histórico.

– Pacto Histórico. Ana Jimena Bautista – Pacto Histórico.

– Pacto Histórico. Gersel Pérez – Cambio Radical.

La elección se dio a partir de tres planchas acordadas por las colectividades y dejó por fuera a figuras que también buscaban llegar al tribunal electoral, entre ellas el exministro Guillermo Rivera, el excongresista Alirio Uribe y Gabriel Bustamante, respaldados por el Pacto Histórico.

Los nuevos magistrados asumirán decisiones de alto impacto en materia electoral, entre ellas asuntos relacionados con la reposición de gastos de campaña de Iván Cepeda, el partido que impulsa Roy Barreras y la eventual escisión del Partido Verde.