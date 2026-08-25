5 minutos para calmar la ansiedad: así funciona este ejercicio

En momentos de angustia, preocupación o estrés, detenerse durante unos minutos y prestar atención a la respiración puede ayudar a recuperar la calma. Esa es la propuesta de la terapeuta Marcela Pedraza, quien compartió una sencilla práctica de cinco minutos para reconectar con el cuerpo y las emociones.

El ejercicio busca que la persona haga una pausa, identifique cómo se siente física y emocionalmente y centre su atención en la respiración, especialmente cuando las preocupaciones parecen difíciles de controlar.

La ansiedad es una respuesta natural del organismo frente a situaciones de estrés o incertidumbre. Sin embargo, cuando las preocupaciones son constantes y afectan la vida cotidiana, puede convertirse en un trastorno que requiere atención profesional.

Pedraza explica que su ejercicio puede practicarse cuando se necesite “detenerse, respirar y reconectar”, como una herramienta para disminuir la tensión y recuperar progresivamente la sensación de tranquilidad.

Es importante recordar que una técnica de respiración no reemplaza la atención de un profesional de la salud mental cuando los síntomas son frecuentes, intensos o interfieren con las actividades diarias.

La terapeuta compartió el ejercicio completo en video para quienes quieran conocer y practicar esta técnica de cinco minutos.

Conozca la técnica en el siguiente video: