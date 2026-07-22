El colombiano que llegó al elenco de lujo de La Odisea de Christopher Nolan

El actor colombiano John Leguizamo vuelve a destacar en Hollywood con su participación en La Odisea, la más reciente producción del director Christopher Nolan, una adaptación cinematográfica del clásico poema épico atribuido a Homero que reúne a figuras como Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o y Charlize Theron.

Nacido en Bogotá el 22 de julio de 1960, Leguizamo interpreta a Eumeo, el fiel servidor del rey Odiseo (Ulises), un personaje reconocido en la obra por su lealtad inquebrantable durante las dos décadas que el héroe permanece lejos de su hogar tras la Guerra de Troya.

Para asumir este papel, el actor enfrentó una de las transformaciones más exigentes de su carrera. Cada jornada de rodaje requería cerca de cuatro horas de maquillaje y prótesis para convertirlo en un anciano. Además, utilizó lentes de contacto especiales que limitaban considerablemente su visión, una decisión artística inspirada en la teoría de que Homero era ciego.

«Prácticamente no podía ver. El equipo debía ayudarme a moverme durante las grabaciones», contó Leguizamo en una entrevista con el programa Today, donde explicó el complejo proceso de caracterización diseñado por Nolan.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, John Leguizamo es uno de los actores latinos más reconocidos de la industria cinematográfica. Aunque emigró siendo niño a Estados Unidos, siempre ha mantenido su vínculo con Colombia.

Su carrera incluye exitosas producciones como Carlito’s Way, Romeo + Juliet, Moulin Rouge!, John Wick y la saga animada Ice Age, en la que dio voz al recordado perezoso Sid. También participó en la película colombiana El Paseo 2 y ha sido reconocido por sus espectáculos de teatro y comedia en Broadway.

Con su participación en La Odisea, Leguizamo suma un nuevo capítulo a una carrera que lo mantiene como uno de los colombianos más destacados en el cine internacional.