AsomEsportiu pone en alto el nombre de Tuluá con dos subcampeonatos

El club tulueño fue protagonista en la V Copa Internacional de Voleibol Santiago de Cali 2026, donde además cuatro de sus jugadores fueron elegidos entre los mejores del torneo.

El deporte tulueño vuelve a escribir una página dorada. El club AsomEsportiu protagonizó una actuación memorable en la V Copa Internacional de Voleibol Santiago de Cali 2026, al conquistar dos subcampeonatos internacionales y demostrar que el talento de la Villa de Céspedes está preparado para competir al más alto nivel.

Durante el certamen, realizado entre el 16 y el 21 de julio, la delegación tulueña enfrentó a equipos provenientes de Chile, Costa Rica, México, Cuba, Venezuela, Perú y Colombia, consolidándose como una de las grandes revelaciones del campeonato.

Lejos de ser un simple participante, AsomEsportiu disputó las finales de las categorías Sub-14 y Sub-17, logrando un histórico doble subtítulo que llena de orgullo a Tuluá y al Valle del Cauca.

El excelente desempeño colectivo estuvo acompañado por un brillante rendimiento individual. Los deportistas Nicolás Hernández, Klear Osorio, Santiago Ordóñez y Alejandro Bueno fueron seleccionados para integrar el Equipo Ideal del Torneo, reconocimiento reservado para los jugadores más destacados de la competencia.

Detrás de este importante logro se encuentra el trabajo formativo liderado por el licenciado Johnattan Cataño, quien, junto con el compromiso de los deportistas y el apoyo permanente de sus familias, ha construido un proyecto que hoy entrega resultados de talla internacional.

Con dos finales, dos subcampeonatos y cuatro jugadores entre los mejores del certamen, AsomEsportiu no solo dejó en alto el nombre de Tuluá, sino que reafirmó el crecimiento del voleibol local y el enorme potencial de sus nuevas generaciones.

Este resultado trasciende las medallas: representa años de esfuerzo, disciplina y perseverancia, y confirma que el deporte tulueño continúa formando campeones capaces de competir con éxito frente a las mejores escuelas de América Latina.