El caso de Valentina Trespalacios será llevado a una película

La historia de Valentina Trespalacios, la joven DJ cuyo asesinato conmocionó a Colombia en 2023, llegará a la pantalla con una película que prepara Prime Video y que está prevista para estrenarse en 2027.

La producción llevará por título ‘Valentina’ y será dirigida por Liliana Bocanegra. La historia tendrá como referencia el libro Valentina, muerte y vida, escrito por las periodistas Laura Hincapié y Maureén Maya, y cuenta con la autorización de la familia Trespalacios.

La protagonista será María José Vargas, conocida como Majo Vargas. El elenco también estará conformado por Alexandra Restrepo, Diana Hoyos, Jorge Iván Rico, Felipe Londoño y Sebastián Osorio.

La película abordará el asesinato de Valentina, ocurrido en enero de 2023, cuando tenía 21 años. Su cuerpo fue encontrado dentro de una maleta y posteriormente la investigación estableció que murió por asfixia mecánica por estrangulamiento. Por el crimen fue condenado su entonces pareja sentimental, el estadounidense John Poulos.

Según la descripción entregada por la plataforma, la producción no solo contará el crimen, sino que también explorará los prejuicios sociales presentes en Colombia y las circunstancias que rodearon la relación de la joven con su pareja.

La película es producida por Zeppelin Studios y TIS Studios, con participación de Mercado de Contenidos y Testigo Directo Editorial.

Por ahora, ‘Valentina’ continúa en etapa de producción y se espera que próximamente se conozcan nuevos detalles, entre ellos imágenes oficiales o el primer tráiler.