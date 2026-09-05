Dos militares murieron tras ataque con drones al cantón militar de Ocaña

El capitán Marco David Pirajón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo son los dos militares que murieron durante el ataque con drones cargados con explosivos contra el cantón militar El Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander.

El atentado ocurrió hacia las 7:20 de la noche del viernes y dejó además cinco soldados heridos. Una aeronave de la Fuerza Aérea también resultó afectada por las esquirlas de las explosiones.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el ataque habría sido ejecutado por integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, estructura que tiene presencia en esta zona del departamento.

Tras el atentado, las autoridades tuvieron que adoptar medidas especiales de seguridad, entre ellas el toque de queda, mientras se evaluaban los daños y se adelantaban las primeras investigaciones.

El presidente Abelardo De La Espriella lamentó la muerte de los uniformados y expresó solidaridad con sus familias, además de desear una pronta recuperación a los militares heridos.

El mandatario también anunció una nueva estrategia de seguridad para el Catatumbo, enfocada en afectar las estructuras, cabecillas, finanzas y economías ilícitas de los grupos armados que operan en la región.