Atentado contra la Policía deja un uniformado muerto y varios heridos

La explosión se registró mientras uniformados de la Policía adelantaban labores de vigilancia y control en este sector, donde se concentran establecimientos comerciales y de entretenimiento.
Los lesionados fueron trasladados al Hospital Municipal de Algeciras, donde reciben atención médica. Hasta el momento, no se ha entregado un reporte oficial sobre la gravedad de sus heridas.
La identidad del uniformado fallecido aún no ha sido revelada. Entretanto, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del atentado, identificar a los responsables y determinar el tipo de explosivo utilizado.
Se espera que en las próximas horas se conozca un balance oficial sobre las víctimas y las medidas de seguridad que se adoptarán en el municipio.
Deja una respuesta