El arquero que admiraba a Messi casi lo deja fuera del Mundial

Lo que hace unas semanas era solo un deseo, este viernes se convirtió en realidad. El arquero de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, cumplió el sueño de enfrentar a su gran ídolo, Lionel Messi, en un vibrante duelo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Antes del torneo, el guardameta había confesado en una entrevista con TNT Sports Brasil que su mayor anhelo era jugar contra el capitán argentino e, incluso, poder intercambiar camisetas con él al finalizar el encuentro.

El esperado cara a cara no decepcionó. Aunque Argentina logró imponerse 3-2, Cabo Verde ofreció una de las mayores sorpresas de la Copa al poner contra las cuerdas al vigente campeón del mundo durante gran parte del compromiso.

Vozinha volvió a ser una de las grandes figuras de su selección con varias intervenciones decisivas, mientras que el conjunto africano demostró por qué se ganó el reconocimiento de los aficionados durante el torneo. Lejos de conformarse con haber clasificado a esta instancia, Cabo Verde jugó de tú a tú frente a la Albiceleste y estuvo muy cerca de llevar la serie a otro desenlace.

El arquero, que había manifestado públicamente su admiración por Messi, finalmente pudo compartir la cancha con el futbolista al que considera “el mejor de todos los tiempos”, cumpliendo así uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva.

Aunque la eliminación dejó un sabor amargo, Cabo Verde se despidió del Mundial con la frente en alto, tras protagonizar una de las actuaciones más memorables de la fase eliminatoria y demostrar que estuvo a la altura de una de las grandes favoritas al título.