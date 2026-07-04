Ataque sicarial dentro de un taller deja un hombre muerto

Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de San Pedro, en el centro del Valle del Cauca, donde un hombre fue asesinado en un ataque sicarial registrado en las últimas horas.

La víctima fue identificada como Sebastián Agudelo, quien se encontraba en un taller de motocicletas ubicado sobre la calle 3, en la entrada del municipio, cuando fue sorprendido por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

De acuerdo con la información preliminar, Agudelo falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras los responsables huyeron con rumbo desconocido.

Al sitio llegaron unidades de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que realizaron la inspección judicial e iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias del homicidio, determinar los móviles del ataque e identificar a los autores del crimen.

Las autoridades continúan recopilando elementos de prueba que permitan avanzar en el esclarecimiento de este nuevo hecho de sangre ocurrido en el municipio.