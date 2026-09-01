El alivio tributario que podrían recibir los damnificados en Cali

Los propietarios de inmuebles que colapsaron tras el terremoto del pasado 10 de agosto en Cali podrían recibir un alivio de tres años en el pago del impuesto predial, según lo explicado por la Administración Distrital ante el Concejo de Cali.

La propuesta contempla que, una vez demolida la estructura y retirados los escombros, el lote resultante quedaría exonerado del Predial durante tres años. La medida aplicaría para los casos en los que el inmueble haya colapsado como consecuencia del sismo.

El director encargado de Hacienda de Cali, Juan Pablo Echeverry, explicó además que quienes todavía no hayan pagado el Predial de este año no tendrían que asumir ese cobro, de acuerdo con las condiciones que establezca el proyecto de acuerdo.

En los edificios sometidos a propiedad horizontal, el terreno resultante pertenecería proporcionalmente a los antiguos copropietarios.

La propuesta también contempla un beneficio para quienes decidan reconstruir en el mismo terreno. Según lo expuesto ante el Concejo, la nueva construcción tendría cuatro años de exoneración del impuesto predial.

El Concejo estudia estas medidas como parte del proyecto de acuerdo que busca establecer alivios tributarios y no tributarios para los afectados por la emergencia. Durante el debate también se planteó analizar beneficios adicionales para otras obligaciones de los ciudadanos.