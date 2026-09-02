El alimento que muchos olvidan al buscar más proteína

Según explicó en el pódcast The Diary of a CEO, muchas personas concentran su consumo de proteínas en alimentos como la carne y los huevos, cuando existen otras alternativas que también aportan fibra, un nutriente fundamental para las bacterias intestinales.
Entre las opciones que destacó están los frijoles, las legumbres, los champiñones y cereales integrales como la quinoa y la cebada perlada.
Spector señaló que, aunque actualmente existe una tendencia a consumir cada vez más proteína, la mayoría de las personas ya obtiene cantidades suficientes. Por eso, considera más importante variar las fuentes e incluir alimentos que aporten fibra.
Además de la alimentación, especialistas destacan otros factores que influyen en la salud intestinal, como dormir bien, controlar el estrés y realizar actividad física.
También se recomienda incorporar frutas, verduras, frutos secos, semillas y alimentos fermentados como parte de una alimentación variada que contribuya al equilibrio de la microbiota.
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