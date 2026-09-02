El alimento que muchos olvidan al buscar más proteína

El médico y científico Tim Spector llamó la atención sobre la importancia de diversificar las fuentes de proteína para favorecer la salud de la microbiota intestinal.

Según explicó en el pódcast The Diary of a CEO, muchas personas concentran su consumo de proteínas en alimentos como la carne y los huevos, cuando existen otras alternativas que también aportan fibra, un nutriente fundamental para las bacterias intestinales.

Entre las opciones que destacó están los frijoles, las legumbres, los champiñones y cereales integrales como la quinoa y la cebada perlada.

Spector señaló que, aunque actualmente existe una tendencia a consumir cada vez más proteína, la mayoría de las personas ya obtiene cantidades suficientes. Por eso, considera más importante variar las fuentes e incluir alimentos que aporten fibra.

Además de la alimentación, especialistas destacan otros factores que influyen en la salud intestinal, como dormir bien, controlar el estrés y realizar actividad física.

También se recomienda incorporar frutas, verduras, frutos secos, semillas y alimentos fermentados como parte de una alimentación variada que contribuya al equilibrio de la microbiota.