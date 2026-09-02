EL CAUCHERAZO

Los que extrañaban El Caucherazo, ¡tranquilos, que hemos regresado! Recuerden que pueden enviarnos sus apuntes al WhatsApp 316 621 8170. Eso sí: primero verificamos la información antes de publicarla, porque no queremos que nos metan “los dedos a los ojos”…

Muy positiva ha sido la respuesta de los centrovallecaucanos al llamado de diferentes entidades para ayudar a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Todavía se ven por las carreteras del Valle del Cauca vehículos cargados con materiales de construcción, fundamentales para levantar nuevamente muchas de las viviendas que se vinieron al piso. Quienes quieran donar ropa, utensilios de cocina o elementos para el hogar también pueden hacerlo, pero, por favor, que estén nuevos o en excelentes condiciones. La solidaridad no puede convertirse en la oportunidad para desocupar el cuarto de San Alejo. ¡Que la ayuda no termine todavía!

Los tulueños que transitan frecuentemente por la vía hacia Andalucía están con los ojos bien abiertos, pues regresó la peligrosa modalidad utilizada por los delincuentes: lanzar piedras contra los parabrisas de los vehículos para obligar a los conductores a detenerse y aprovechar ese momento para robarles sus pertenencias.

Así que mucha precaución y nada de papaya…

Muchos memes ha provocado el video que se hizo viral en redes sociales y en el que se observa a un motociclista pasarse un “Pare” a toda velocidad y terminar entrando, literalmente, por la puerta lateral de una buseta de servicio urbano en Buga. Lo más increíble es que el hombre se levantó, aparentemente como si nada hubiera pasado, salió caminando y desapareció del lugar. ¡Añañaiii! Y como en redes no perdonan, ya hay quienes dicen que esa es la nueva modalidad para subirse al bus en Buga… ¿Será verdad tanta belleza?

Ahora a los colombianos no solo les preocupan los terremotos. También está sobre la mesa el riesgo de un fenómeno de El Niño que podría traer dificultades para el abastecimiento de agua y energía.

Por eso, más vale empezar desde ya a cuidar el agua y la energía. Nada de dejar la llave abierta mientras nos cepillamos los dientes ni convertir el lavado del carro en deporte de fin de semana. Porque después llegan los racionamientos y ahí sí… Con las nuevas medidas para incentivar el ahorro de energía, aquí van algunos consejos sencillos que pueden ayudar a bajar el consumo: ¡Deje entrar el sol! Durante el día aproveche al máximo la luz natural. Abra cortinas y persianas antes de encender bombillos innecesariamente.

¡Ojo con los aparatos que quedan conectados!

Televisores, cargadores y otros equipos pueden seguir consumiendo electricidad, aunque no estén funcionando. Si no los está utilizando, desconéctelos.

Llene la lavadora Siempre que las condiciones de la ropa y del equipo lo permitan, utilice cargas completas. Menos ciclos significan menor consumo de agua y electricidad. Si sale, ¡apague la luz! Parece obvio, pero muchas veces se nos olvida. Habitaciones, baños y pasillos vacíos no necesitan permanecer iluminados.

Al aire acondicionado, con medida. Una temperatura cercana a los 24 °C puede ser una buena referencia para utilizarlo eficientemente. Y si sale de casa, ¡apáguelo! La computadora también puede descansar. Si no va a utilizar el computador durante un periodo prolongado, apáguelo completamente. No tiene sentido dejarlo consumiendo energía porque sí.

PREGUNTAS PENDEJAS…

¿Se terminará el 2026 y el puente peatonal ubicado frente a la Clínica MariÁngel seguirá en pie, convertido en monumento a la desidia?

¿Y qué pasó con el tradicional Festival de Cometas de la Villa de Céspedes? Se acabó agosto y muchos se quedaron con la cometa guardada…

¿Será que la mayoría de los colombianos sí entendió la nueva disposición de la CREG sobre los incentivos y cobros relacionados con el ahorro o exceso en el consumo de energía durante los próximos seis meses? Porque la explicación tiene a más de uno sacando cuentas…

¿Habrá manos criminales detrás de los recientes incendios forestales registrados en Tuluá, como ha ocurrido en otras regiones del país? Una preguntica para que investiguen las autoridades…

Y todo parece indicar que en los próximos días podrían presentarse varias renuncias dentro del equipo de trabajo del alcalde Gustavo Vélez. Algunos funcionarios tendrían que dejar sus cargos a tiempo si quieren evitar inhabilidades de cara a las próximas elecciones.

Habrá que estar pendientes de quiénes empiezan a recoger los chécheres…