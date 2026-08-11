Cali y Pereira concentran 151 de las 169 víctimas del terremoto

A casi 24 horas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, la cifra de fallecidos ascendió a 169 personas, según el boletín 149 de Asocapitales. Del total, 165 víctimas corresponden a ciudades capitales.

Cali y Pereira concentran la mayor afectación, con 85 y 66 fallecidos, respectivamente. En conjunto, ambas ciudades reúnen 151 de las 165 muertes registradas en las capitales. También se reportan 9 fallecidos en Quibdó y 5 en Manizales.

El balance preliminar registra además 668 personas heridas y 165 edificaciones colapsadas. Las cifras permanecen en actualización mientras avanzan las labores de búsqueda y rescate y las autoridades realizan las Evaluaciones de Daños y Necesidades.

En Cali continúan las operaciones de rescate y evaluación de estructuras afectadas, mientras que en Pereira se mantienen los trabajos de atención y verificación de daños en edificaciones e infraestructura estratégica.

En Quibdó, además de las víctimas mortales, se reportan afectaciones en viviendas, instituciones educativas, infraestructura sanitaria y el aeropuerto. Entre los puntos afectados están la Universidad Tecnológica del Chocó y la Institución Educativa Carrasquilla.

Manizales también mantiene activas las evaluaciones estructurales tras reportar cinco fallecidos y daños en diferentes edificaciones, entre ellas la Catedral Basílica Metropolitana y la Universidad Nacional.

Los organismos de socorro continúan desplegados en las zonas más afectadas para atender a los heridos, buscar posibles sobrevivientes y establecer la magnitud de los daños.

Las autoridades reiteraron el llamado a no ingresar a edificaciones que presenten daños visibles hasta que sean revisadas y declaradas seguras por profesionales.