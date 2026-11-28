Dos personas mueren y una resulta herida tras balacera en Buga

Un ataque con arma de fuego ocurrido la noche del viernes en Guadalajara de Buga dejó dos personas muertas y una mujer gravemente herida. El hecho se registró hacia las 8:00 p.m. en las Torres de Uninorte, etapa 2, en el barrio Uninorte.

De acuerdo con la información preliminar, una mujer falleció en el lugar de los hechos, mientras que un hombre fue trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente murió.

Una segunda mujer resultó herida y permanece bajo atención médica. Hasta el momento, no se ha confirmado su estado de salud.

Las identidades de las tres víctimas tampoco han sido establecidas oficialmente.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.