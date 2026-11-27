Revocan sanción de arresto contra la alcaldesa de Buga

La alcaldesa de Guadalajara de Buga, Karol Vanessa Martínez Silva, quedó sin la sanción de arresto y multa que le habían impuesto por un presunto desacato. El Juzgado Segundo Civil del Circuito revocó la decisión mediante el Auto 1116 del 27 de noviembre de 2026.

La medida inicial, ordenada el 24 de noviembre por el Juzgado Tercero Civil Municipal, contemplaba tres días de arresto y una multa de 48,18 UVB. Su aplicación estaba suspendida mientras se revisaba la decisión en grado de consulta.

El proceso se originó por un derecho de petición relacionado con la renuncia de dos ediles del corregimiento de La Habana y la provisión de sus curules.

Tras revisar los documentos de la Administración y conocer que el accionante manifestó estar conforme con la respuesta, el juzgado declaró la carencia actual de objeto por hecho superado. En consecuencia, dejó sin efectos las sanciones contra la mandataria.