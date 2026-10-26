Presentan ante la Corte Suprema denuncia contra Petro por favores sexuales

Una denuncia presentada ante la Corte Suprema de Justicia busca que se investiguen posibles irregularidades en la contratación estatal relacionadas con supuestos favores sexuales. El documento menciona al expresidente Gustavo Petro y a la senadora María José Pizarro, a partir de señalamientos divulgados por la revista Semana.

La acción fue radicada por Colombia Transparente ante la Sala de Casación Penal. En ella se retoman las declaraciones de Deicy Jiménez, quien aseguró que habría recibido contratos públicos a cambio de mantener relaciones íntimas con Petro.

De acuerdo con el escrito, los contratos presuntamente relacionados con Jiménez superarían los $113 millones y habrían sido suscritos con entidades como el Congreso, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia. La denuncia también menciona una supuesta red de intermediarios y posibles hechos relacionados con el consumo y suministro de drogas.

El documento ubica parte de los hechos señalados en el periodo en que Petro era senador, antes de asumir la Presidencia. En cuanto a Pizarro, el denunciante plantea una posible vinculación con un contrato de una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

Además, se solicita que los señalamientos sobre presuntas actuaciones irregulares durante la Presidencia de Petro sean puestos en conocimiento de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Por ahora, se trata de acusaciones que deberán ser evaluadas y verificadas por las autoridades competentes. La presentación de la denuncia no implica que los señalados hayan sido declarados responsables.