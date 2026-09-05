Buga tendrá varias restricciones este sábado por visita del Presidente

Guadalajara de Buga tendrá varias restricciones este sábado 5 de septiembre con motivo de la visita del presidente Abelardo de la Espriella. Las medidas fueron establecidas por la Alcaldía para reforzar la seguridad y mantener el orden público durante la jornada.

Entre las principales disposiciones está la prohibición de circular en motocicleta con parrillero hombre, entre las 6:00 a. m. y las 5:00 p. m. El incumplimiento podrá generar sanciones e inmovilización del vehículo.

También estará prohibido transportar cilindros de gas, escombros, trasteos y elementos similares desde las 6:00 p. m. de este viernes hasta las 5:00 p. m. del sábado.

El uso, operación y sobrevuelo de drones estará prohibido en todo el municipio durante la jornada del sábado.

Además, habrá ley seca y restricción de parqueo en un radio de cuatro cuadras alrededor de la Basílica del Señor de los Milagros, el Comando del Primer Distrito de Policía, SEGES, el CDT Divino Niño, el ITA y el corregimiento de Pueblo Nuevo.

La Alcaldía también estableció que no se permitirán manifestaciones públicas durante el sábado y prohibió el porte de armas de fuego, incluso con salvoconducto, entre las 6:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Por otra parte, la red hospitalaria de Buga permanecerá en alerta amarilla durante toda la jornada, como medida preventiva.

Las autoridades estarán encargadas de vigilar el cumplimiento de las medidas, por lo que la Administración Municipal pidió a residentes, comerciantes y visitantes planear sus desplazamientos con anticipación y atender las instrucciones de las autoridades.