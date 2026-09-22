Dos jóvenes fueron baleados en el barrio Salesiano de Tuluá

Un ataque armado registrado en el barrio Salesiano de Tuluá dejó como saldo una persona sin vida y otra herida durante la tarde de este lunes.

El hecho ocurrió en la carrera 25 con calle 32, donde dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta BWS de color blanco fueron atacados con arma de fuego.

Uno de los jóvenes murió en el lugar de los hechos, mientras que el otro resultó herido y fue trasladado en una ambulancia hasta un centro asistencial para recibir atención médica.

De acuerdo con testigos, durante el ataque se habrían escuchado entre 10 y 12 disparos. La zona fue acordonada mientras las autoridades adelantaban las labores correspondientes.

Por ahora se desconocen las identidades de las víctimas y las circunstancias que rodearon el ataque. Las autoridades adelantan la investigación para establecer lo ocurrido y determinar quiénes estarían detrás del hecho.