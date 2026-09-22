Gobierno decretará emergencia nacional por efectos de El Niño

El Gobierno Nacional anunció que este lunes 28 de septiembre declarará la emergencia nacional por los efectos del fenómeno de El Niño, con el propósito de brindar alivios financieros a los productores agrícolas afectados por la sequía, la escasez de agua, las altas temperaturas y los incendios forestales.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, explicó que la medida será oficializada durante un consejo de ministros junto al presidente de la República. La declaratoria permitirá activar mecanismos para atender las dificultades económicas que enfrenta el sector.

Entre las principales acciones se contempla congelar temporalmente el cobro de las deudas agrícolas durante tres o cuatro meses, sin afectar la calificación crediticia de los productores. La medida sería implementada por la Superintendencia Financiera y seguiría un modelo similar al aplicado durante la pandemia.

Además, el Gobierno plantea un primer reperfilamiento de los créditos a dos años, con el fin de reducir el valor de las cuotas y dar mayor liquidez a los agricultores.

Según el Ministerio de Agricultura, aunque siete sectores agrícolas generan cerca de 11.000 millones de dólares anuales en exportaciones, las deudas acumuladas del sector alcanzan los 55 billones de pesos.

La estrategia también incluye agilizar la devolución del IVA por parte de la DIAN. El objetivo es reducir el tiempo del trámite de tres meses a 30 días para inyectar recursos al campo.

Los efectos de El Niño ya golpean especialmente al sector cafetero. Ante este panorama, la Federación Nacional de Cafeteros anunció ajustes económicos, entre ellos el aumento del valor de la pasilla contenida en el café pergamino, que pasaría de 10.000 a 12.000 pesos por kilogramo.

Con estas medidas, el Gobierno busca reducir la presión financiera sobre los productores y facilitar la recuperación de las actividades agrícolas afectadas por la emergencia climática.