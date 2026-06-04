Dos jóvenes desaparecidos mantienen en alerta a familias de Yumbo y Cali

Dos casos de desaparición mantienen en alerta a familias y autoridades en el Valle del Cauca. Se trata de un adolescente de 17 años desaparecido en Yumbo y una joven de 22 años cuyo paradero se desconoce en Cali.

En Yumbo, continúa la búsqueda de Sebastián Rojas, un joven de 17 años desaparecido desde el pasado 10 de abril. La última vez que fue visto se encontraba en el puente del barrio Las Vegas, vistiendo una sudadera negra, buzo negro y tenis blancos.

Ante la falta de respuestas sobre su paradero, familiares y amigos anunciaron un plantón para este sábado 6 de junio frente a la Alcaldía de Yumbo, donde exigirán avances en las investigaciones. La convocatoria también está abierta a otras familias que enfrentan situaciones similares de desaparición en el municipio.

Entretanto, en Cali, familiares de María del Mar Chaverra Castañeda reportaron su desaparición en la madrugada del pasado 2 de junio en el barrio El Ingenio. Según sus allegados, la joven atravesaba una crisis de salud mental y había regresado pocas horas antes de una valoración médica especializada.

De acuerdo con el relato de la familia, María del Mar salió de su vivienda sin que hasta el momento se conozca con certeza la ropa que llevaba puesta. La principal esperanza para reconstruir su recorrido son las cámaras de seguridad del sector, cuya revisión adelantan las autoridades. Sus familiares indicaron que la joven tiene cabello castaño rizado y una pequeña herida en uno de sus pulgares.

Las autoridades mantienen activas las labores de búsqueda en ambos casos y hacen un llamado a la comunidad para suministrar cualquier información que permita ubicar a los dos jóvenes.