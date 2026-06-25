Dos jóvenes deportistas murieron en trágico accidente

Según información preliminar, los jóvenes regresaban hacia La Paila luego de participar en un partido de voleibol cuando el vehículo en el que se movilizaban fue embestido por un camión.
El siniestro también dejó a otras tres personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica.
Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho que enluta a la comunidad deportiva de la región.
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