Dos jóvenes deportistas murieron en trágico accidente

Consternación ha generado en La Paila la muerte de Alejandro Espinoza Marín y Thomas Bustamante, dos jóvenes deportistas que fallecieron en un accidente de tránsito registrado en la noche de este miércoles en la vía que comunica a Zarzal con el corregimiento de La Paila.

Según información preliminar, los jóvenes regresaban hacia La Paila luego de participar en un partido de voleibol cuando el vehículo en el que se movilizaban fue embestido por un camión.

El siniestro también dejó a otras tres personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho que enluta a la comunidad deportiva de la región.