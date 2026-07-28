Dos hombres fueron asesinados en hotel campestre de Cartago

Las autoridades confirmaron la identidad de las dos personas que fueron asesinadas la noche del lunes 27 de julio en un hotel campestre del corregimiento de Zaragoza, zona rural de Cartago.

Las víctimas fueron identificadas como Óscar David Roa Correa, de 43 años, y Mauricio Javier Pérez Delgado, quienes, según la información preliminar, fueron atacados con arma de fuego por hombres armados que ingresaron al establecimiento ubicado sobre la vía que comunica a Zaragoza con el municipio de Obando.

Tras el hecho, unidades de la SIJIN y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica de los cuerpos y adelantaron la recolección de elementos materiales probatorios para esclarecer lo ocurrido.

Entre tanto, la Policía del Valle mantiene las investigaciones y los operativos en la zona con el fin de establecer los móviles del doble homicidio e identificar a los responsables de este hecho de sangre.