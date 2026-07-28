Dos hombres fueron asesinados en hotel campestre de Cartago

Las víctimas fueron identificadas como Óscar David Roa Correa, de 43 años, y Mauricio Javier Pérez Delgado, quienes, según la información preliminar, fueron atacados con arma de fuego por hombres armados que ingresaron al establecimiento ubicado sobre la vía que comunica a Zaragoza con el municipio de Obando.
Tras el hecho, unidades de la SIJIN y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica de los cuerpos y adelantaron la recolección de elementos materiales probatorios para esclarecer lo ocurrido.
Entre tanto, la Policía del Valle mantiene las investigaciones y los operativos en la zona con el fin de establecer los móviles del doble homicidio e identificar a los responsables de este hecho de sangre.
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