Obras del intercambiador modifican tránsito de carga pesada en Tuluá

La Administración Municipal aclaró que la carrera 40 no será cerrada. Motocicletas, vehículos particulares, transporte público y demás automotores livianos podrán seguir circulando por las vías habilitadas durante la primera fase del proyecto.
Los vehículos de carga que transiten de sur a norte deberán ingresar por el puente de Las Mariposas y tomar el desvío señalizado al llegar al sector de la obra. En sentido norte a sur, el ingreso será por el sector Estambul, utilizando este corredor y retornando por la misma vía.
La Alcaldía hizo un llamado a transportadores y empresarios para que programen sus recorridos con anticipación y respeten la señalización instalada. Según la Administración, la restricción será temporal y busca agilizar la ejecución del intercambiador, una obra que promete mejorar la movilidad y reducir los tiempos de desplazamiento entre el norte y el sur de Tuluá.
Deja una respuesta