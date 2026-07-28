Obras del intercambiador modifican tránsito de carga pesada en Tuluá

A partir del próximo 10 de agosto, los vehículos de carga pesada tendrán restringido el paso por la carrera 40, a la altura del intercambiador vial que se construye en Tuluá. La medida permitirá avanzar en una nueva etapa de la obra, que contempla el izaje de puentes y rampas.

La Administración Municipal aclaró que la carrera 40 no será cerrada. Motocicletas, vehículos particulares, transporte público y demás automotores livianos podrán seguir circulando por las vías habilitadas durante la primera fase del proyecto.

Los vehículos de carga que transiten de sur a norte deberán ingresar por el puente de Las Mariposas y tomar el desvío señalizado al llegar al sector de la obra. En sentido norte a sur, el ingreso será por el sector Estambul, utilizando este corredor y retornando por la misma vía.

La Alcaldía hizo un llamado a transportadores y empresarios para que programen sus recorridos con anticipación y respeten la señalización instalada. Según la Administración, la restricción será temporal y busca agilizar la ejecución del intercambiador, una obra que promete mejorar la movilidad y reducir los tiempos de desplazamiento entre el norte y el sur de Tuluá.

