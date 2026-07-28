Angie Rodríguez dice temer por su vida tras denuncias a Petro

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, aseguró que durante una reunión privada con el presidente Gustavo Petro recibió señalamientos y comentarios que, según su interpretación, podrían haber sido una forma de intimidación y una amenaza contra su vida.

En entrevista e Mañanas Blu, Rodríguez afirmó que el encuentro, que habría durado más de una hora, estuvo marcado por fuertes cuestionamientos del mandatario, quien presuntamente la señaló de estar relacionada con actividades ilegales y con grupos armados.

“Él me dijo que yo manejaba una red de fentanilo cuando ni siquiera he probado un cigarrillo. Me decía que yo estaba aliada con los paramilitares para tumbarlo a él”, relató la exfuncionaria, quien calificó esas acusaciones como “delirios”.

Rodríguez aseguró que actualmente siente temor por las posibles consecuencias de sus denuncias y manifestó preocupación por su seguridad luego de hacer públicos sus cuestionamientos sobre el funcionamiento interno del Gobierno Nacional.

La exfuncionaria también señaló que, por recomendación de sus abogados, no entregará detalles adicionales sobre algunos episodios ocurridos durante esa conversación. Sin embargo, afirmó que interpretó algunos comentarios del presidente como una forma de presión relacionada con su pasado y sus posiciones políticas.

Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre estas nuevas declaraciones de Rodríguez.