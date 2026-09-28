Dos hechos violentos dejaron dos muertos en Buga

Dos hombres perdieron la vida luego de resultar heridos en hechos independientes registrados durante la tarde y noche del sábado 26 de septiembre en diferentes sectores de Guadalajara de Buga.

Las víctimas fueron identificadas como James Garzón Galeano, de 56 años, y Jurgen Konrad Preciado Wolf, de 63 años (en la foto), conocido como ‘El Costeño’.

El primer caso ocurrió durante la tarde en inmediaciones de la carrera 3 con calles 8 y 9, donde Garzón Galeano fue atacado con arma de fuego. Durante el traslado de la víctima hacia un centro asistencial, dos uniformados de la Policía que acompañaban la ambulancia resultaron lesionados en un accidente de tránsito.

Horas después, en la calle 10 entre carreras 9 y 10, se registró un segundo ataque en el que Preciado Wolf resultó herido por proyectiles de arma de fuego.

Ambos hombres fueron trasladados a un centro asistencial, pero debido a la gravedad de las lesiones posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de los dos hechos y establecer quiénes estarían detrás de estos casos.