Una plataforma digital busca impulsar la economía local del Valle tras el sismo

Con 20 tiendas virtuales activas, ‘Del Pacífico a tu Casa’ se presenta como un nuevo espacio digital para visibilizar y comercializar productos de emprendedores de diferentes regiones del Valle del Cauca.

La iniciativa, impulsada por la Gobernación del Valle en alianza con la corporación Eslabón, reúne propuestas relacionadas con artesanías, bordados, gastronomía tradicional, viche, luthería y otras expresiones culturales del departamento.

La secretaria de Cultura del Valle, Consuelo Bravo, explicó que la plataforma también busca incorporar a más emprendedores y brindarles acompañamiento para crear sus páginas web y acceder a herramientas de monetización.

Además de abrir nuevos mercados, el proyecto busca aportar a la reactivación económica del departamento tras el impacto del sismo, al tiempo que promueve los saberes y tradiciones de sus diferentes territorios.

La gobernadora Dilian Francisca Toro destacó que la plataforma permitirá llevar los productos y el talento de emprendedores, artesanos y productores vallecaucanos a nuevos públicos.

La iniciativa busca así conectar el comercio digital con la cultura y la economía local, proyectando la diversidad del Valle del Cauca hacia otros mercados.