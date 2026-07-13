Colombiano sería la víctima mortal de un tiroteo durante operativo del ICE en Estados Unidos

Aunque las autoridades federales aún no han confirmado oficialmente la identidad del fallecido, organizaciones de apoyo a migrantes aseguraron que la víctima era un joven colombiano que contaba con permiso para trabajar legalmente en Estados Unidos y tenía un número de Seguro Social.
La información fue divulgada por la Coalición de Derechos de los Inmigrantes de Maine y por Project Relief Maine, organización que indicó que el joven hacía parte de su comunidad y que ya acompaña a sus familiares. En un comunicado, la entidad lamentó la muerte del migrante y pidió una investigación que permita esclarecer lo ocurrido.
El incidente tuvo lugar en la intersección de las calles Pool y Hill, donde la Policía de Biddeford aseguró la escena, mientras que el ICE asumió la investigación del operativo. Fotografías difundidas por medios estadounidenses muestran un vehículo con múltiples impactos de bala en el parabrisas, evidencia que hace parte del proceso investigativo.
El caso ha reavivado el debate sobre los procedimientos del ICE, especialmente después de otro operativo ocurrido recientemente en Texas, en el que también falleció un ciudadano migrante. Organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado total transparencia y una investigación independiente sobre este nuevo hecho.
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