Colombiano sería la víctima mortal de un tiroteo durante operativo del ICE en Estados Unidos

Un ciudadano colombiano de 26 años sería la persona que murió durante un tiroteo registrado este lunes en Biddeford, estado de Maine (Estados Unidos), en medio de un procedimiento en el que participaban agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).