Joven motociclista murió tras accidente en Buga

El hecho se registró hacia las 11:30 de la noche, en la carrera 18 con calle 20. De acuerdo con versiones de habitantes del sector, el motociclista habría perdido el control del vehículo al pasar por un hueco y un resalto en mal estado. Aunque fue trasladado a un centro asistencial, falleció durante la mañana de este martes.
Tras lo ocurrido, residentes de la zona expresaron su preocupación por las condiciones de la vía y solicitaron a la Alcaldía y a la Secretaría de Infraestructura una intervención para corregir los daños y prevenir nuevos accidentes.
La comunidad insiste en la necesidad de atender este punto de la ciudad y evitar que se repitan hechos que pongan en riesgo la vida de quienes transitan por el sector.
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