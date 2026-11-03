Joven motociclista murió tras accidente en Buga

Un accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo en Guadalajara de Buga terminó con la vida de John Jaime García, quien permaneció bajo atención médica desde el momento del siniestro.

El hecho se registró hacia las 11:30 de la noche, en la carrera 18 con calle 20. De acuerdo con versiones de habitantes del sector, el motociclista habría perdido el control del vehículo al pasar por un hueco y un resalto en mal estado. Aunque fue trasladado a un centro asistencial, falleció durante la mañana de este martes.

Tras lo ocurrido, residentes de la zona expresaron su preocupación por las condiciones de la vía y solicitaron a la Alcaldía y a la Secretaría de Infraestructura una intervención para corregir los daños y prevenir nuevos accidentes.

La comunidad insiste en la necesidad de atender este punto de la ciudad y evitar que se repitan hechos que pongan en riesgo la vida de quienes transitan por el sector.