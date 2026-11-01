A los 78 años murió el exgobernador Antonio Navarro Wolff

Colombia despide a Antonio Navarro Wolff, una de las figuras políticas vinculadas al proceso de paz del M-19 y a la historia reciente del país. El exconstituyente, exgobernador de Nariño y exsenador falleció este domingo 1 de noviembre, a los 78 años.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado, en el que informó que murió a las 2:42 de la tarde. Sus allegados expresaron su dolor y anunciaron que la despedida se realizará inicialmente en la intimidad familiar.

La familia agradeció las muestras de solidaridad y señaló que este lunes 2 de noviembre dará a conocer cuándo sus seguidores podrán acompañarlo en su último recorrido. También pidió respeto por el duelo y aseguró que entregará información de manera oportuna.

En el comunicado, sus seres queridos lo recordaron como “el Hombre de la Paz”, en referencia a su papel en el proceso de dejación de armas y reincorporación del M-19 a la vida civil.