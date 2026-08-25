Doña Olga sigue necesitando ayuda tras perder parte de su vivienda

La situación de Olga Castaño Villegas, habitante del barrio Rubén Cruz Vélez de Tuluá, continúa siendo difícil después de que su vivienda resultara afectada por el terremoto.

Días después de la emergencia, EL TABLOIDE llegó hasta el lugar para conocer su historia y las condiciones en las que había quedado junto a su familia. Para ese momento, gran parte de los escombros ya había sido retirada y la vivienda podía observarse sin gran parte de su techo y muchas afectaciones.

Para complementar la entrevista, EL TABLOIDE utilizó imágenes de apoyo que hicieron llegar a la redacción, supuestamente, correspondientes a los daños ocasionados por el terremoto en la vivienda en mención. Posteriormente se estableció que algunas de esas imágenes mostraban otra edificación afectada y no la casa de Olga.

Por esta razón, es importante precisar que la situación de Olga Castaño fue conocida directamente por nuestro equipo periodístico durante la visita a su vivienda. La confusión corresponde exclusivamente a algunas de las imágenes utilizadas como apoyo y no a la historia ni a las condiciones encontradas en el lugar.

A esta situación se suma un proceso jurídico relacionado con el predio en el que Olga asegura haber vivido durante años. Debido a este proceso, explica que no puede reconstruir libremente su vivienda utilizando ladrillo y cemento.

Por eso, mientras intenta recuperar un espacio donde permanecer con su esposo y sus nietos, ha comenzado a levantar estructuras provisionales utilizando madera.

Olga asegura que la controversia surgida alrededor de las imágenes también ha terminado perjudicándola. Según relata, algunas personas que inicialmente manifestaron su intención de ayudarla posteriormente desistieron, luego de conocer cuestionamientos sobre su caso.

Hoy su petición no se limita a materiales de construcción. Olga asegura que necesita condiciones básicas para poder continuar viviendo mientras encuentra una solución: un espacio seguro para su familia, un lugar donde asearse y elementos que le permitan adecuar provisionalmente su vivienda.

EL TABLOIDE hace esta precisión porque las imágenes de apoyo que no correspondían a la vivienda de Olga no pueden confundirse con la realidad que atraviesa esta familia.

Su vivienda sí resultó afectada por el terremoto y su situación fue constatada por nuestro equipo periodístico en el lugar.

Hoy, mientras continúa el proceso relacionado con el predio, Olga Castaño Villegas intenta reconstruir, aunque sea con madera, el espacio que durante años ha llamado hogar.

Quienes puedan donar materiales, elementos nuevos o usados en buen estado, o aportar mano de obra para adecuar el lugar, pueden acercarse directamente al sector de la carrera 13 con calle 25, barrio Rubén Cruz Vélez.