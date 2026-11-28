Doble homicidio en Buga deja a una mujer y a un menor de edad sin vida

La espiral de muerte que por estos días recorre el centro y norte del Valle tocó las puertas del barrio Uninorte, en Buga, y segó las vidas de Yuliana Andrea Arias Bejarano, de 26 años quien falleció en el sitio de los hechos, y de Gino Alexander Rivas Londoño, un menor de edad que murió cuando recibía atención médica en un centro asistencial de Guadalajara de Buga.