El ataque se presentó en la noche del viernes 27 de noviembre, momentos en que las víctimas departían en el sector y fueron sorprendidas por hombres motorizados que dispararon de forma indiscriminada. La acción violenta dejó además herida a una mujer de 33 años, madre de Gino Alexander, quien permanece en grave estado de salud en un centro médico de la región.
Una vez conocida la noticia, la Policía Nacional desplegó un intenso operativo; sin embargo, hasta el momento no se reportan capturas por este doble crimen que enrarece aún más el clima de tranquilidad en la «Ciudad Señora» de Colombia.
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