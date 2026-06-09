Disturbios tras final Nacional-Junior dejan un hincha muerto y varios lesionados

La final de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, disputada en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, terminó empañada por una serie de hechos violentos que dejaron un hincha muerto, 12 personas lesionadas y varios capturados.

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de Johan Alexander Leal, de 22 años, quien fue atacado con arma blanca en medio de los disturbios registrados en los alrededores del escenario deportivo una vez finalizó el encuentro, en el que Junior se consagró campeón del fútbol colombiano.

Los incidentes comenzaron durante el partido, luego de que el árbitro anulara un gol de Atlético Nacional. En ese momento, algunos aficionados protagonizaron desórdenes en las tribunas y rompieron el vidrio de la cabina de transmisión de Win Sports, causando lesiones en la mano derecha al comentarista Juan José Peláez, quien tuvo que abandonar la cobertura. El presunto responsable fue capturado y quedó a disposición de la Fiscalía.

Según el reporte oficial, también se presentaron riñas entre hinchas de Nacional y Junior en varios sectores del estadio. Además, un hombre fue detenido tras ingresar al terreno de juego cuando se preparaba la ceremonia de premiación y otro fue intervenido por las autoridades luego de insultar a los jugadores del equipo barranquillero.

Al término del compromiso, los desmanes continuaron en las afueras del Atanasio Girardot, donde se registraron enfrentamientos, lanzamiento de pólvora y actos de vandalismo, lo que obligó a la intervención de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo).

El balance entregado por las autoridades indica que 12 personas resultaron lesionadas, una de ellas debió ser trasladada a un centro asistencial, mientras que otras 16 fueron llevadas a Centros de Traslado por Protección. Además, se impusieron 16 comparendos y tres personas fueron capturadas por los delitos de hurto y daño en bien ajeno.

Debido a la alteración del orden público, futbolistas, cuerpo técnico y periodistas tuvieron que ser evacuados del estadio bajo un fuerte dispositivo de seguridad.