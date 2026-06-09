¿Candidata al título? Colombia entra al Top 10 del Mundial según The Athletic

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de 2026, la Selección Colombia recibió un importante reconocimiento internacional. El prestigioso diario estadounidense The New York Times, a través de su sección deportiva The Athletic, publicó un ranking de las 48 selecciones clasificadas y ubicó a la Tricolor en el noveno lugar.

El listado, elaborado con criterios periodísticos y distinto al escalafón oficial de la FIFA, sitúa a Colombia dentro del grupo de selecciones con mayores opciones de protagonizar el torneo, gracias al buen momento deportivo que atraviesa el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

El análisis destaca la campaña realizada por la Tricolor en los últimos años, especialmente su participación en la final de la Copa América 2024 y el destacado desempeño en las eliminatorias sudamericanas. Además, resalta el liderazgo de James Rodríguez, quien podría disputar su última Copa del Mundo, y el nivel de futbolistas como Luis Díaz, Jhon Arias y Richard Ríos.

Para el medio estadounidense, Luis Díaz es una de las principales figuras del plantel y uno de los jugadores con potencial para convertirse en una de las grandes revelaciones del campeonato.

El ranking es encabezado por España, seguida por Francia y Argentina, mientras que Brasil, Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Portugal, Colombia y Croacia completan el grupo de las diez selecciones mejor valoradas.

La publicación también analiza el Grupo K del Mundial, donde Colombia enfrentará a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo. De estos equipos, Portugal aparece en la octava posición del listado, mientras que Uzbekistán ocupa el puesto 41 y República Democrática del Congo el 44.

Entretanto, la Selección Colombia continúa con su preparación para el debut mundialista del próximo 17 de junio en Ciudad de México, donde buscará comenzar con pie derecho su participación en la máxima cita del fútbol.