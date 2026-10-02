Concejo de Tuluá debatirá 16 proyectos, entre ellos alivios tributarios

El presupuesto que tendrá Tuluá en 2027, la financiación del Programa de Alimentación Escolar y posibles alivios en los impuestos Predial e ICA estarán entre las principales decisiones que deberá estudiar el Concejo Municipal durante los próximos dos meses. La Administración anunció que presentará 16 proyectos de acuerdo en el último periodo de sesiones ordinarias de 2026.

El alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román instaló las sesiones correspondientes a octubre y noviembre, periodo en el que la corporación deberá debatir iniciativas relacionadas con el funcionamiento y desarrollo del municipio.

Además del Presupuesto General para 2027, el paquete incluye vigencias futuras para garantizar el PAE y el transporte escolar, así como el Fondo de Estabilización Tarifaria y otras propuestas dirigidas a atender necesidades de la ciudad.

Durante la instalación, el mandatario pidió a los concejales trabajar en conjunto y permitir que el debate y el control político se desarrollen dentro de sus competencias.

“No debería haber divisiones ni intereses particulares cuando se trata de trabajar en beneficio de los tulueños”, manifestó Vélez Román.

Las iniciativas serán estudiadas durante octubre y noviembre, cuando el Concejo deberá definir su trámite y eventual aprobación.