Difunden lista de vehículos bajo alerta por posible uso en atentados

En la imagen se relacionan las placas y características de los automotores sobre los cuales las autoridades han solicitado reforzar las labores de control y verificación.
La institución indicó que, en caso de ubicar alguno de estos vehículos, no se debe intervenir de manera aislada, sino activar los protocolos de seguridad y dar aviso inmediato a las autoridades.
Hasta el momento, esta corresponde a una alerta preventiva y no significa que los vehículos hayan sido ubicados o que exista un atentado en curso.
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