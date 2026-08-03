Difunden lista de vehículos bajo alerta por posible uso en atentados

La Policía Nacional emitió una alerta operativa en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, en la que advierte sobre varios vehículos reportados como hurtados que, según información de inteligencia, podrían ser utilizados por integrantes del Estado Mayor Central (EMC) para la preparación y ejecución de posibles acciones contra instalaciones policiales.

En la imagen se relacionan las placas y características de los automotores sobre los cuales las autoridades han solicitado reforzar las labores de control y verificación.

La institución indicó que, en caso de ubicar alguno de estos vehículos, no se debe intervenir de manera aislada, sino activar los protocolos de seguridad y dar aviso inmediato a las autoridades.

Hasta el momento, esta corresponde a una alerta preventiva y no significa que los vehículos hayan sido ubicados o que exista un atentado en curso.