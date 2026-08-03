Cali recibirá a estos mandatarios para la posesión presidencial

El alcalde Alejandro Eder confirmó la asistencia de diez delegaciones oficiales, entre ellas la del rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Chile, además del primer ministro de Curaçao y representantes de otros países.
También llegarán vicepresidentes, cancilleres y delegaciones diplomáticas de naciones como Estados Unidos, Alemania, México, Brasil, Israel, Suecia, Portugal, Corea y la Santa Sede, quienes participarán en la agenda protocolaria del cambio de mando.
El mandatario caleño destacó que este evento representa una oportunidad para proyectar la ciudad ante la comunidad internacional y generar un impacto positivo en la economía local, gracias a la llegada de visitantes, delegaciones y medios de comunicación.
La posesión presidencial concentrará un amplio dispositivo logístico y de seguridad, mientras Cali se convierte, por primera vez, en la sede de una ceremonia de transmisión del mando presidencial en Colombia.
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