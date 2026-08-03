Cali recibirá a estos mandatarios para la posesión presidencial

La ciudad de Cali se prepara para recibir a delegaciones internacionales de alto nivel con motivo de la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, que se realizará el próximo 7 de agosto y marcará un hecho histórico al ser la primera ceremonia de investidura presidencial fuera de Bogotá.

El alcalde Alejandro Eder confirmó la asistencia de diez delegaciones oficiales, entre ellas la del rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Chile, además del primer ministro de Curaçao y representantes de otros países.

También llegarán vicepresidentes, cancilleres y delegaciones diplomáticas de naciones como Estados Unidos, Alemania, México, Brasil, Israel, Suecia, Portugal, Corea y la Santa Sede, quienes participarán en la agenda protocolaria del cambio de mando.

El mandatario caleño destacó que este evento representa una oportunidad para proyectar la ciudad ante la comunidad internacional y generar un impacto positivo en la economía local, gracias a la llegada de visitantes, delegaciones y medios de comunicación.

La posesión presidencial concentrará un amplio dispositivo logístico y de seguridad, mientras Cali se convierte, por primera vez, en la sede de una ceremonia de transmisión del mando presidencial en Colombia.