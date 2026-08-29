Después de la emergencia, vuelve el paso a dos carriles hacia Buenaventura

La movilidad fue restablecida en ambos carriles de la vía a Buenaventura, en el PR 0+600 de la Ruta Nacional 40 VLA, sector Aguacate.

La habilitación permite nuevamente el tránsito vehicular por los dos carriles, mientras los equipos encargados de la vía mantienen el monitoreo permanente de la zona para verificar las condiciones de seguridad.

Las autoridades advierten que, ante cualquier novedad o situación que represente un riesgo para los conductores, podría realizarse nuevamente un cierre preventivo.

Se recomienda transitar con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal que se encuentra en la vía.