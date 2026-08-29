¿Va a sacar su licencia? Este examen será obligatorio desde septiembre

Desde el 14 de septiembre de 2026, quienes soliciten por primera vez una licencia de conducción en Colombia deberán presentar y aprobar un examen teórico, según una disposición del Ministerio de Transporte.

El nuevo requisito busca comprobar los conocimientos de los futuros conductores sobre seguridad vial, normas de tránsito y movilidad. La medida no aplicará para quienes únicamente necesiten renovar una licencia vigente.

La prueba deberá realizarse en los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) autorizados y el resultado será registrado en el RUNT.

El examen tendrá 40 preguntas de selección múltiple, escogidas aleatoriamente, y un tiempo máximo de 70 minutos. Doce preguntas estarán relacionadas con el componente actitudinal de seguridad vial y las otras 28 evaluarán conocimientos sobre normativa, señales de tránsito, infraestructura y movilidad sostenible.

Para obtener el certificado será necesario alcanzar mínimo el 80 % de aciertos en cada uno de los dos bloques.

El costo base será de $113.834, equivalente a 9,40 UVB para 2026. Sin embargo, el valor final puede aumentar por cobros adicionales asociados al RUNT, SICOV, estampillas y otros conceptos.

En caso de reprobar, el aspirante tendrá una segunda oportunidad sin costo adicional dentro de los 10 días siguientes, siempre que presente nuevamente la prueba en el mismo CALE.