18 estructuras serán demolidas por riesgo de colapso en el Valle

La Gobernación del Valle del Cauca puso en marcha un cronograma de demoliciones en 15 municipios donde varias estructuras resultaron gravemente afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y actualmente representan un riesgo para la población.

En total, están contempladas 17 iglesias y una alcaldía, cuyas condiciones estructurales hacen necesaria su demolición para prevenir nuevos accidentes y permitir el avance de las labores de reconstrucción.

La gobernadora Dilian Francisca Toro explicó que entre las estructuras afectadas se encuentran 17 cúpulas de iglesias, algunas de las cuales representan un peligro para las zonas comerciales cercanas.

“Tenemos que demoler y la demolición es con personal experto”, señaló la mandataria, quien agregó que para estas labores se ha contado con apoyo especializado, incluso de una empresa proveniente de Antioquia.

Las intervenciones se realizarán en Andalucía, Ansermanuevo, Bugalagrande, Caicedonia, Dagua, La Cumbre, La Unión, La Victoria, Palmira, Roldanillo, San Pedro, Versalles, Vijes, Yotoco y Yumbo.

‘Roldanillo al aire libre’

Dentro de las acciones también se contempla una estrategia para apoyar a los comerciantes de Roldanillo, municipio donde varias estructuras resultaron afectadas.

La Gobernación anunció que se instalarán contenedores para habilitar espacios temporales de comercio, bajo la iniciativa denominada ‘Roldanillo al aire libre’, con el propósito de evitar que las afectaciones estructurales terminen generando pérdidas de empleos.

“Porque no podemos dejar que se nos acabe el empleo”, afirmó la gobernadora.

Las demoliciones hacen parte de la fase de reconstrucción y buscan eliminar estructuras que podrían colapsar, mientras avanzan las intervenciones necesarias para recuperar los municipios afectados por el terremoto.