Falleció Waldo Urrego, uno de los grandes actores de la televisión colombiana

El actor colombiano Waldo Urrego, reconocido por su participación en producciones como Amar y vivir, El paseo 5, La mujer del presidente y El cartel, falleció este sábado 27 de junio a los 80 años.

De acuerdo con información conocida, el artista habría sufrido un infarto cardíaco durante la semana, situación que deterioró su estado de salud hasta provocar su fallecimiento. Hasta el momento, su familia ha manejado la noticia de manera reservada.

Nacido en Bogotá el 22 de julio de 1945, Urrego construyó una carrera artística de más de seis décadas en teatro, cine y televisión. Alcanzó gran reconocimiento en la década de los 80 por interpretar a Cuéllar, el principal villano de la serie Amar y vivir.

A lo largo de su trayectoria hizo parte de producciones como Los cuervos, La vorágine, La casa de las dos palmas, Los Victorinos, Hasta que la plata nos separe, Alias el Mexicano, Garzón, Bazurto y Esmeraldas, entre muchas otras.

Pese a su extensa carrera, el actor continuó vigente en los escenarios. Durante 2025 participó en las obras de teatro El rabo entre las piernas y La culebra, demostrando su permanente vínculo con las artes escénicas.

Con su fallecimiento, la televisión y el teatro colombiano despiden a uno de los actores más experimentados y recordados de su generación.