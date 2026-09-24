Padre del presidente De La Espriella supera cirugía de corazón abierto

La intervención se realizó el pasado 21 de septiembre y, según informó la Presidencia, culminó satisfactoriamente. El abogado permanece acompañado por su familia y bajo el cuidado del equipo médico.
Tras el procedimiento, De La Espriella Juris reapareció públicamente para agradecer a los profesionales de la Fundación Cardioinfantil y a las personas que estuvieron pendientes de su estado de salud. En su mensaje destacó el trabajo de los médicos y expresó su gratitud a Dios por la oportunidad de superar la intervención.
El abogado explicó que la cirugía estuvo relacionada con la obstrucción de cuatro arterias y aseguró que el procedimiento fue un “éxito total”.
Durante su recuperación también relató que tuvo un episodio que describió como una pesadilla y que atribuyó a los efectos de la anestesia y los medicamentos recibidos después de la operación.
Por ahora, De La Espriella Juris continúa bajo observación médica y acompañado por sus familiares, mientras avanza en su recuperación.
Deja una respuesta